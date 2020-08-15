Son dakika haberi: Kazdağlarında orman yangını Son dakika haberleri... Balıkesir'de Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'de Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde sahibinin 2 hafta önce vefat ettiği belirlenen bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ormana sıçraması üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 7 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ve 3 tanker ile çok sayıda personel sevk edildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA