Son dakika haberi: Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor

Bir son dakika haberine göre Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Kazdağları'ndaki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Saat 10.30 sıralarında Güre Mahallesinin Kavurmacılar mevkiinde orman yangını çıktı Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopter ise havadan müdahale ediyor. Çamlık ve kayalık alandaki yangına bir tanesi 6 ton su kapasiteli olmak üzere 4 helikopterler müdahale ediyor. Bölgeye takviye itfaiye ekipleri istenirken, yangın söndürme uçağının gelmesi bekleniyor. Rüzgarın şiddetinin arttığı öğrenilirken, yangın büyümeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas