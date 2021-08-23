Son dakika haberi: Kazdağları'nda orman yangını (1)
Son dakika haberi: BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı.
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Kazdağları mevkisinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Kazdağları mevkisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter alevlere müdahale ederken, kara ekipleri de yangın yerine ulaşmaya çalışıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı