Kazaya yardıma gidenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler
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Kazaya yardıma gidenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazaya yardıma gidenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin yardımına giden vatandaşların arasına arkadan gelen başka bir otomobil daldı.

Kazaya yardıma gidenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin yardımına giden vatandaşların arasına arkadan gelen başka bir otomobil daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünden çıkan 34 AFV 799 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp savrularak orta şeritte durdu. O sırada yoldan geçen vatandaşlar kaza yapan aracın sürücüsüne yardıma koştu. Bu sırada arkadan hızla gelen 34 DJM 367 plakalı araç duramayarak 34 EHN 999 plakalı araca ve yardım için duran vatandaşlara çarptı. Kazada kimlikleri henüz belli olmayan 1 kişi hayatını kaybederken, A.K, E.B, B.O. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden şahıs, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında Kuzey Marmara otoyolu Başakşehir mevkii Basın Ekspres istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazaya yardıma gidenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı

Kazaya yardıma gidenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı

Kazaya yardıma gidenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı

Kazaya yardıma gidenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kazaya yardıma gidenlerin arasına otomobil daldı: 1 ölü, 6 yaralı - Haberler
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