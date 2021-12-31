Son dakika haberi: Kazaya karışan kardeşi için 'Otomobilim çalındı' diye yalan beyanda bulunmuş (2)

ESKİŞEHİR (DHA) - ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de, yolun karşısına geçmek isteyen Perihan Yalçın'a (62) çarparak ağır yaralayan ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü Kamil A. (18), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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