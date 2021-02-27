Son dakika haberi: Kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası
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Son dakika haberi: Kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası

27.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:55
Son dakika haberi: Kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde ters yöne giren motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ters yöne giren motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ile otomobil sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza yazıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Dutluca Sokak üzerinde meydana geldi. Basel L. (27) idaresindeki 16 MB 841 plakalı motosiklet tek yön olan sokağa ters yönden girdi. Karşı yönden gelen Onur A. (24) idaresindeki 16 ACS 836 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkadaşı Hasan C. (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Polis ekipleri, yaralı 2 kişi ile otomobil sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 TL ceza uyguladı. 


Son dakika haberi: Kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası
Son dakika haberi: Kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası
Son dakika haberi: Kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası
Son dakika haberi: Kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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