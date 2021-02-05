Son dakika haberi... Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak
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Son dakika haberi... Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

05.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:22
Son dakika haberi... Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

Son dakika haberlerine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede gelecek 5 yıl içinde yapay zekaya 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede gelecek 5 yıl içinde yapay zekaya 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üye ülkelerin hükümet başkanları Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Almatı Dijital Forumu-2021'de bir araya geldi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in ev sahipliğinde gerçekleşen foruma Rusya, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan başbakanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, forumun açılış törenine gönderdiği video mesajında geleceğin teknoloji ve inovasyonda olduğunu belirtti.

Tokayev, Kazakistan'ın da gelecek 5 yıl içinde yapay zeka alanına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını kaydederek, "Bu amaçla, Dünya Bankası iş birliğinde Nazarbayev Üniversitesinde ulusal yapay zeka merkezi kuruluyor. Birlik (AEB) ve bölgedeki tüm ortaklarımızı söz konusu alanda çok yönlü iş birliğine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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