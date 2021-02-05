Son dakika haberi... Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

Son dakika haberlerine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede gelecek 5 yıl içinde yapay zekaya 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını söyledi.