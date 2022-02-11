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Son dakika haberi... Kazakistan yabancı iş gücü kotasını düşürdü

AA, Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haberi... Kazakistan yabancı iş gücü kotasını düşürdü

Son dakika habere göre Kazakistan'da 2022 yılı için belirlenen yabancı iş gücü kotası yüzde 16 düşürülerek 28 bin 352'den 23 bin 560'a indirildi.

Kazakistan'da 2022 yılı için belirlenen yabancı iş gücü kotası yüzde 16 düşürülerek 28 bin 352'den 23 bin 560'a indirildi.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine ülkeye yabancı iş gücü çekme kotasını azalttı.

Buna göre, 2022 yılı için belirlenen yabancı iş gücü kotası yüzde 16 düşürülerek 28 bin 352'den 23 bin 560'a indirildi.

Söz konusu kotanın yaklaşık 21 bini yöneticiler ve uzmanlar kategorisindeki kişilere verilirken mevsimsel çalışanlara ayrılan kota sayısı ise 2 bin 312 olarak belirlendi.

Ülkede, halihazırda 14 bin 932 bin yabancı uyruklu kişi çalışıyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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