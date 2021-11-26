Son dakika haberi! Kazakistan ve Özbekistan ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracak

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, gelecek 5 yılda ikili ticaret hacmini 5 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseltme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Mamin ve Aripov, sınırdaş ülkelerin ilişki bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kazakistan ve Özbekistan Bölgelerarası İş Birliği Forumu'nda bir araya geldi.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde "Yeni büyüme noktaları olarak sınır ötesi iş birliği" temasıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen foruma, iki ülkenin ilgili bakanları, devlet kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Forumda Kazakistan ile Özbekistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güncel durumu başta olmak üzere yatırım, tarım, ulaştırma, su kaynakları, enerji, sanayi ve turizm alanlarında iş birliği perspektifleri ele alındı.

Kazakistan Başbakanı Mamin ile Özbekistan Başbakanı Aripov, forumda Orta Asya'daki tüm bölgesel ticaretin yaklaşık yüzde 70'nin iki ülkeye ait olduğunu belirterek, gelecek 5 yılda ikili ticaret hacmini 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Bunun yanı sıra taraflar, iki ülke sınırında inşaatı devam eden Orta Asya Uluslararası Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Merkezi'nin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kazak tarafı ayrıca Aral Gölü'nün kurumuş alanlarında ağaç dikme faaliyetlerinde çabaların birleştirilmesini önerdi.

Forum kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda toplam maliyeti 611,3 milyon dolar olan 54 yatırım sözleşmesi imzalandı.

Özbek Başbakan Aripov, forum sonrası Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Ulu Dala Ülkesi Merkezi ile Kervan Saray Turistik Kompleksi'ne ziyarette bulundu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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