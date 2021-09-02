Son dakika haberi... Kazakistan ve Hindistan ortak askeri tatbikata başladı
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Son dakika haberi... Kazakistan ve Hindistan ortak askeri tatbikata başladı

Son dakika haberi... Kazakistan ve Hindistan ortak askeri tatbikata başladı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: NUR Kazak ve Hint askerleri, Kazakistan'da "Kazİnd-2021" ismiyle ortak askeri tatbikat düzenliyor.

NUR Kazak ve Hint askerleri, Kazakistan'da "Kazİnd-2021" ismiyle ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında varılan anlaşma çerçevesinde düzenlenen askeri tatbikat, Jambıl eyaleti sınırlarındaki Ayşa Bibi eğitim sahasında başladı.

Tatbikat kapsamında Kazakistan ve Hindistan askerleri, çeşitli savaş teknikleri ve koordinasyonu, arama, keşif eylemlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak kriz bölgesinde yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirme çalışmaları yürütecek.

Ortak askeri tatbikat 10 Eylül'de sona erecek.

Son dakika haberi... Kazakistan ve Hindistan ortak askeri tatbikata başladı
Son dakika haberi... Kazakistan ve Hindistan ortak askeri tatbikata başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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