Son dakika haberi... Kazakistan'ın dış ticaret hacmi ilk 6 ayda 42,5 milyar dolar oldu Son dakika güncel haberi: NUR Kazakistan'ın dış ticaret hacmi 2020 yılının ilk 6 ayında 42,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

NUR Kazakistan'ın dış ticaret hacmi 2020 yılının ilk 6 ayında 42,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, bakanlar kurulu toplantısında 2020 yılın ocak-haziran aylarında dış ticaret hacminin 42,5 milyar dolar olduğunu belirtti. Dalenov, "İhracat 26 milyar dolar, ithalat 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ticaret fazlası 9,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor." dedi. Üretim sektörünün söz konusu dönemde yüzde 2,1 büyüdüğünü ifade eden Dalenov, hizmet sektöründe yüzde 6,2 küçülme kaydedildiğini aktardı. Bakan Dalenov, bu yılın ilk 6 ayında gayrı safi yurt içi milli hasılasının yüzde 2,9 gerilediğini dile getirdi. Kaynak: AA