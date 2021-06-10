Son dakika haberi | Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberi... Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye'nin Kazakistan'a en çok yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer aldığını belirterek, "Türkiye, Kazakistan'ı doğuya açılan kapı, Kazakistan da Türkiye'yi batıya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya açılan kapı olarak görüyor.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye'nin Kazakistan'a en çok yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer aldığını belirterek, "Türkiye, Kazakistan'ı doğuya açılan kapı, Kazakistan da Türkiye'yi batıya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya açılan kapı olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Saparbekuly, büyükelçilikte, pandemi sonrası Kazakistan'ın hedefleri ve Türkiye-Kazakistan ilişkileri konusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin 30 yıl önce bağımsızlığını kazandığını, o dönemde Kazakistan'ın bağımsız bir ülke olarak ayakta kalamayacağının öne sürüldüğünü belirterek, "Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in o zamanki amacı ayakta kalabilmek, iç barış ve huzuru sağlamaktı. Çünkü Kazaklar bağımsızlığın ilan edildiği dönemde nüfusun yüzde 42'siydi." diye konuştu.

Bugün ülkede Kazakistanlı aidiyetinin sağlandığını söyleyen Saparbekuly, ülkesinin bağımsızlık kazandığı dönemde hiçbir ülkeyle sınır anlaşması olmadığını ancak çok yönlü dış politika vizyonuyla tüm ülkelerle anlaşma sağlandığını ifade etti.

Saparbekuly, dış politikada komşu ülkeler, bölge ülkeleri ve uluslararası alanda birçok anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Önemli inisiyatiflerin öncüsü olduk. Dış politikamız sayesinde uluslararası anlaşmazlıklarda arabulucu rolü üstlendik. Bunlardan biri 2015'teki uçak krizinde Türkiye-Rusya arasında eski iş birliğinin tesis edilmesi rolüdür." dedi.

Kazakistan'ın kurulduğunda dünyanın dördüncü büyük nükleer gücüyken bu silahlardan da kendi isteğiyle vazgeçtiğini vurgulayan Saparbekuly, ülkesinin dünyanın nükleer silahlardan arındırılması girişiminin de öncüsü olduğuna dikkati çekti.

Ülkesinde gayrisafi milli hasılanın 1993'te 23 milyar dolarken bugün 180 milyar doları aştığını hatırlatan Saparbekuly, Kazakistan'ın insani gelişmişlikte ise ilk 50 ülke arasına girdiğini belirtti.

"Hedefimiz Kazakistan-Türkiye ilişkilerini her alanda geliştirmek"

Yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ülkesinde adalet, insan hakları ve siyasi alanda yeni adımlar atıldığını anlatan Saparbekuly, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 500 bin dar gelirlinin kredi borçlarını sildiğini, 15 milyar dolarlık bir ek kaynak sağladığını ifade etti.

Saparbekuly, Kazakistan'ın Türk entegrasyonuna verdiği öneme de değinerek, "Türkiye ile siyasi ve ekonomik alanda hiçbir sorunumuz yok. Ayrıca çözülmeyecek sorunumuz da yok. Kazakistan, Türkiye'nin de önem verdiği orta koridoru daha da geliştirmek istiyor." dedi.

Bu konuda Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin katılımıyla bir toplantı yapılacağını ifade eden Saparbekuly, "Hedefimiz Kazakistan-Türkiye ilişkilerini her alanda geliştirmek. Geçen sene Kazakistan'daki Türk yatırımları için çok önemli bir yıl oldu. 2019'da bağımsızlık tarihinin en büyük Türk yatırımını çeken Kazakistan'da bu rekor geçen sene salgına rağmen yine kırıldı." diye konuştu.

Türkiye'nin Kazakistan'da en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer aldığını söyleyen Saparbekuly, "Türkiye, Kazakistan'ı doğuya açılan kapı, Kazakistan da Türkiye'yi batıya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya açılan kapı olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saparbekuly, Malatya, Kayseri, Konya ve Mersin gibi şehirlerde yer alan bazı firmaların Kazakistan'da bu yıl 10 fabrika açmasını beklediklerini aktardı.

AA'ya Kazakistan-Türkiye ilişkilerine basın yoluyla verdiği destek dolayısıyla teşekkür

Saparbekuly'nin konuşmasının ardından Kazakistan-Türkiye ilişkilerine basın yoluyla destek veren kuruluşların temsilcilerine Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva'nın imzasıyla teşekkür belgesi sunuldu.

AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve çok sayıda Türk gazeteci ile Türkiye'deki Kazakistan medyası temsilcisine teşekkür belgeleri Saparbekuly tarafından takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya