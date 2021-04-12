Son dakika haberi... Kazakistan'da yılın ilk çeyreğinde 21,1 milyon ton petrol üretildi
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Son dakika haberi... Kazakistan'da yılın ilk çeyreğinde 21,1 milyon ton petrol üretildi

Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Kazakistan'da yılın ilk çeyreğinde 21,1 milyon ton petrol üretildi

Edinilen son dakika haberine göre NUR Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, yılın ilk üç ayında ülkedeki petrol üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 21,1 milyon ton olduğunu bildirdi.

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NUR Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, yılın ilk üç ayında ülkedeki petrol üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 21,1 milyon ton olduğunu bildirdi.

Nogayev, Bakanlar Kurulu toplantısında sunduğu raporda ülkenin enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nogayev, Kazakistan'ın petrol üretiminin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 21,1 milyon ton olduğunu bildirdi. Ülkede geçen yıl aynı dönemde ise 23,6 milyon ton petrol üretildi.

Toplam petrolün yaklaşık 13,1 milyon tonunu ülkenin batısındaki en büyük üç petrol sahası Tengiz, Karaçığanak ve Kaşagan'da elde ettiklerini belirten Nogayev, 1 Nisan'da varılan OPEC+ grubu anlaşması gereği mayıs, haziran ve temmuz aylarında günlük petrol üretimini kademeli olarak 6 bin varile çıkaracaklarını söyledi.

Nogayev, Kazakistan'ın söz konusu dönemde yurt dışına 16,6 milyon ton petrol ve 2,1 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Öte yandan Kazakistan Milli Bankası Başkanı Yerbolat Dosayev, altın sektöründe fiyatların düşmesi nedeniyle ocak-mart döneminde ülkenin altın ve döviz rezervlerinin 1,13 milyar dolar azalarak 33,54 milyar dolara gerilediği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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