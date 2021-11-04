Son dakika haberi: Kazakistan'da yılın en iyi kartal avcıları seçildi

Kazakistan'da 5. Geleneksel Kartalcılar Turnuvası'nda yılın en iyi kartal avcıları belli oldu.

Ünlü kartal ustası Kuntugan Toktubayulı anısına düzenlenen turnuva, başkent Nur Sultan'a 30 kilometre mesafedeki Sofiyevka köyünde yapıldı.

Ülkenin dört bir yanından 30 kartal avcısının katıldığı turnuvada şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşlarıyla ava çıkan avcılar da hazır bulundu.

Yılın en iyi kartal avcılarının seçildiği turnuva kapsamında, kartalların tilki ve tavşan avlama hızı ve konutlara uyma yeteneği sergilendi.

İki gün süren yarışmada Almatı eyaletini temsil eden kartal avcısı Yermuhan Baytebay "Ayğaktaş" isimi kartalıyla birinciliği kazandı. Serikbolsın Jalğasulı "Cankiyar" isimli kartalıyla ikinci seçilirken Akberen Kurmangaliyev de "Uşkır" isimli kartalıyla üçüncü oldu.

Yılın kartal avcısı seçilen Yermuhan Baytebay, turnuvada birinci seçilmek için kartalıyla gece gündüz çalıştığını söyledi.

Baytebay, kartal çok titiz bir kuş olduğundan dolayı onunla her gün planlı çalışma yapmanın önemine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle kartalın beslenmesine dikkat edilecek. Çünkü fazla kilo, kartalın av tekniğini yavaşlatıyor. Çok zayıf olması da av sırasında gücünü kötü etkiliyor. Bu nedenle dengeyi tutması için beslenmesine özel önem veriyoruz. Ayrıca kartalın onu ava çıkaran sahibinin sesini çok iyi tanıması gerekiyor. Bu da yarışma seyrini belli eden önemli etkenlerden biri."

-"Unutulmaya yüz tutan ata sporları yeniden canlanıyor"

Turnuvayı yerinde takip eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Basın Sözcüsü Berik Uali, bu gibi etkinlikler sayesinde unutulmaya yüz tutan ata sporlarının yeniden canlanmaya başladığını belirterek turnuvanın devamının önemine işaret etti.

Organizatör Bazarbek Kuntugan da salgın öncesi turnuvaya Moğolistan ve Kırgızistan gibi ülkelerden kartal avcılarının da katıldığına işaret ederek "Bu yıl yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla sadece ulusal düzeyde yapılmasını doğru bulduk. Gelecekte daha geniş katılımla gerçekleştireceğiz." dedi.

Ülkede kartal avcılığının spor dalı olarak geliştirilmesine önem verdiklerini dile getiren Kuntugan, "Her yıl turnuvaya katılım sağlayan kartal avcıları arasında genç kuşağın daha çok temsil edildiğini görüyoruz. Bu, bize büyük umut vadediyor." ifadelerini kullandı.

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