Son dakika haberi... Kazakistan'da "Ulu Bozkırda Dombra Sesi" sergisi açıldı
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Son dakika haberi... Kazakistan'da "Ulu Bozkırda Dombra Sesi" sergisi açıldı

Son dakika haberi... Kazakistan'da 'Ulu Bozkırda Dombra Sesi' sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Ulu Bozkırda Dombra Sesi" konulu sergi sanatseverlerle buluştu.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Ulu Bozkırda Dombra Sesi" konulu sergi sanatseverlerle buluştu.

Kazakistan Milli Müzesi'nde açılan sergiyle milli çalgı dombranın uluslararası düzeyde tanıtılması amaçlanıyor.

Ülkenin batısındaki Atırau Eyaleti tarafından düzenlenen sergide dombranın 40 türü yer alıyor. Özellikle 19. yüzyılda ahşaptan yapılan, kenarları ise kemik ve gümüşle süslenen 200 yıllık dombra ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Dombra sergisinin gelecek yıl Türkiye'de açılması planlanıyor

Atırau Tarih ve Bölge Tanıtım Müzesi Müdürü Raşida Haripova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müze olarak dombra sergisini 2019'dan beri düzenlediklerini söyledi.

Haripova, Kazakistan'da dombra çalan sanatçının "küyşi" olarak adlandırıldığını anlatarak "Ülkemizde Atırau bölgesi 'küyşilerin vatanı' olarak biliniyor. Kurmangazı Sagırbayulı, Dina Nürpeyiskızı gibi önemli dombra sanatçıları Atırau bölgesinde doğdu. Sergimizde Dina Nürpeyiskızının zamanında kullandığı dombra ve özel eşyalarını da görmek mümkün." dedi.

Müze olarak ülke genelinde dombra türlerini toplayarak özel koleksiyon oluşturduklarını da kaydeden Haripova, gelecek yıl söz konusu sergiyi Türkiye'de de düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Sergi 30 Temmuz'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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