Son dakika haberi: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak

25.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:44
Son dakika haberi: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak

Son dakika politika haberi... NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede tarım arazilerinin yabancılar tarafından satın alınması ve kiralanmasının, kanun çerçevesinde yasaklanması talimatı verdi.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede tarım arazilerinin yabancılar tarafından satın alınması ve kiralanmasının, kanun çerçevesinde yasaklanması talimatı verdi.

2019'da iktidar ile halk arasındaki diyaloğu geliştirmek amacıyla kurulan Toplumsal Güven Ulusal Konseyi, Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkanlığında 5'inci kez toplandı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, ülkede arazilerin yabancılara satılmasına yönelik söylentilerin artık son bulması gerektiğini söyledi.

Kazakistan topraklarının devletin sembolü olduğunu vurgulayan Tokayev, Cumhurbaşkanlığı İdaresine, ülkede tarım arazilerinin yabancılar tarafından satın alınmasını ve kiralanmasını yasaklayan kanun taslağının geliştirilmesi talimatını verdi.

Tokayev, "Halkımız için toprak konusu çok önemli. Daha önce de topraklarımızın yabancılara satılmayacağını söylemiştim. Artık bu konuda somut bir karar aldım. Ülkede tarım arazileri yabancılara ve yabancı tüzel kişilere satılmayacak ve kiraya verilmeyecek. Bu yasak yabancı hisseye sahip tüzel kişiler için de geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

2016'da vatandaşların düzenledikleri protestoların ardından ülkede tarım arazilerinin yabancılara kiraya verilmesine moratoryum getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Zeki Müren Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması kanunla yasaklanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 11:06:36. #1.16#
title