Son dakika haberi | Kazakistan'da sandık çıkış anketine göre iktidar partisi Nur Otan önde

NUR Parlamento milletvekilleri seçiminin yapıldığı Kazakistan'da, sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Nur Otan Partisi ilk sırada yer aldı.

Ülkede seçime ilişkin sandık başı anketlerinin sonuçları açıklandı.

Demokrasi Enstitüsünce 263'ü şehirde ve 237'si köyde olmak üzere toplamda 500 sandıkta yapılan ankete göre, iktidardaki Nur Otan Partisi yüzde 72,1 ile ilk sırada yer alırken, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 10,27 ile ikinci ve Kazakistan Halk Partisi yüzde 9,54 ile üçüncü oldu.

Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi yüzde 4,93 ile Adal (Dürüst) Partisi yüzde 3,25 ile son sıralarda yer aldı.

Söz konusu ankete 20 bin seçmen katıldı.

Ülkedeki Kamuoyu Fikri Araştırma Enstitüsünce yapılan diğer bir sandık çıkış anketine göre, Nur Otan Partisi yüzde 71,97 ile birinci olurken, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 10,18 ile ikinci ve Kazakistan Halk Partisi yüzde 9,03 ile üçüncü oldu.

Bu ankette de Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi yüzde 5,75, Adal (Dürüst) Partisi ise yüzde 3,07 ile gerilerde kaldı.

Nursultan Nazarbayev, Nur Otan Partisi seçim karargahını ziyaret etti

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, sandık çıkış anketi sonuçlarından sonra başkentteki Nur Otan Partisi seçim karargahını ziyaret etti.

Nazarbayev, 19 Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesine rağmen iktidardaki Nur Otan Partisi Genel Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, parlamento milletvekilleri seçiminde, yerel saatle 22.00 itibarıyla katılım oranının yüzde 63,3 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova