Son dakika haberi... Kazakistan'da nahiye yöneticileri ilk kez doğrudan halk oyuyla seçiliyor
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Son dakika haberi... Kazakistan'da nahiye yöneticileri ilk kez doğrudan halk oyuyla seçiliyor

Son dakika haberi... Kazakistan'da nahiye yöneticileri ilk kez doğrudan halk oyuyla seçiliyor
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kazakistan'da bugüne kadar atama usulüyle görev yapan nahiye yöneticileri ilk kez doğrudan halk oyuyla seçilecek.

Kazakistan'da bugüne kadar atama usulüyle görev yapan nahiye yöneticileri ilk kez doğrudan halk oyuyla seçilecek.

Ülkede daha önce bağlı oldukları eyalet valileri tarafından atanan nahiye yöneticilerini belirlemek için bugün seçim yapılıyor.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunca yapılan açıklamaya göre, ülkede kurulan 1847 sandıkta 1 milyon 210 bin seçmen oy kullanıyor.

Ülke genelinde 730 nahiye yöneticisinin ilk kez halk oyuyla belirleneceği seçimlerde toplam 2 bin 582 aday yarışıyor.

Nahiye yöneticisi olmak için adayların 25 yaşını doldurmuş, kamu hizmeti mevzuatına layık, sabıka kayıtlarının olmaması ve özellikle yolsuzluktan hüküm giymiş olmamaları gerekiyor.

Nahiye yöneticisi seçimlerinin sonuçları 3 gün içinde açıklanacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl yaptığı halka hitabı sırasında ülkede nahiye yöneticilerinin halk tarafından seçilmesine yönelik önerisini dile getirmiş ve geçtiğimiz mayıs ayında söz konusu önerinin hayata geçirilmesi için gerekli yasayı onaylamıştı.

Tokayev'e göre, toplam nüfusun yüzde 40'ının kırsal bölgelerde yaşadığı ülkede söz konusu seçimler siyasi modernleşmede önemli bir aşama olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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