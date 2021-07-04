Son dakika haberi: Kazakistan'da Milli Dombra Günü kutlandı
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Son dakika haberi: Kazakistan'da Milli Dombra Günü kutlandı

Son dakika haberi: Kazakistan'da Milli Dombra Günü kutlandı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Milli Dombra Günü kutlama konserinde yaptığı konuşmada, "Dombra, bizim ulusal markamız.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Milli Dombra Günü kutlama konserinde yaptığı konuşmada, "Dombra, bizim ulusal markamız." dedi.

Başkent Nur Sultan'daki Expo Fuarı Merkezi alanında düzenlenen konserde yüzlerce sanatçı aynı anda geleneksel müzik enstrümanı dombra çalarak çeşitli halk ezgilerini seslendirdi.

Tokayev, konserde yaptığı konuşmada, Kazak ve dombranın ikiz kavram olduğunu belirterek, "Kutsal dombra her zaman nesilden nesle aktarılmıştır. Dombra bizim ulusal markamızdır." dedi.

Dombranın büyük bozkır mirasının vazgeçilmez parçası olduğunu aktaran Tokayev, "Dombra, yüzyıllardır halkımızın sevinci kadar üzüntüsüne de ortak olmuştur." ifadesini kullandı.

Tokayev, dombrayı tanıtmaya yönelik çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında sürdüreceklerini ve ülkedeki tüm okullarda ücretsiz dombra sınıflarının faaliyet göstermeye başladığını dile getirdi.

Konser sonrası Tokayev, alanda çadırlarda kurulan geleneksel müzik aletleri sergisini gezdi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Milli Dombra Günü, ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

Son dakika haberi: Kazakistan'da Milli Dombra Günü kutlandı
Son dakika haberi: Kazakistan'da Milli Dombra Günü kutlandı
Son dakika haberi: Kazakistan'da Milli Dombra Günü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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