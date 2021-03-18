Kazakistan'da kum fırtınası

Kazakistan'da kum fırtınası meydana geldi. İnsanların kum fırtınasından kaçmaya çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kazakistan'ın Mangistau bölgesinde 16 Mart'ta kum fırtınası meydana geldi. Bölge sakinlerinin kum fırtınasına hazırlıksız yakalandığı ifade edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilen kum fırtınasında, bölge halkının fırtınadan kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı