Kazakistan'da kum fırtınası
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Kazakistan'da kum fırtınası

18.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:48

Kazakistan'da kum fırtınası meydana geldi.

Kazakistan'da kum fırtınası meydana geldi. İnsanların kum fırtınasından kaçmaya çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kazakistan'ın Mangistau bölgesinde 16 Mart'ta kum fırtınası meydana geldi. Bölge sakinlerinin kum fırtınasına hazırlıksız yakalandığı ifade edildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilen kum fırtınasında, bölge halkının fırtınadan kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Kazakistan'da kum fırtınası
Kazakistan'da kum fırtınası
Kazakistan'da kum fırtınası
Kazakistan'da kum fırtınası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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