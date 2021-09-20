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Son dakika haberi! Kazakistan'da kayıt dışı ekonomi yüzde 20'ye düştü

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kazakistan'da kayıt dışı ekonomi yüzde 20'ye düştü

Son dakika haberleri: Kazakistan'da kayıt dışı ekonominin son 4 yılda yüzde 29'dan yüzde 20'ye düştüğü bildirildi.

Kazakistan'da kayıt dışı ekonominin son 4 yılda yüzde 29'dan yüzde 20'ye düştüğü bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Mali İşler Analizi Ajansı Başkanı Janat Elimanov'u kabul etti.

Görüşmede ülkedeki kayıt dışı ekonomiye karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Elimanov, bu yılın ocak-ağustos döneminde 1500 ekonomik ihlal kaydettiklerini aktardı.

Elimanov, bunun yanı sıra ülkede 36 organize suç örgütü, 26 merdiven altı alkol üretim yeri ve 224 yasa dışı faaliyet gösteren kumarhaneyi tespit ettiklerini bildirdi.

Ülkedeki kayıt dışı ekonomi payının son 4 yılda yüzde 29'dan yüzde 20'ye düştüğünü kaydeden Elimanov, hükümetin gelecek 3 yıl için kayıt dışı ekonomiye karşı eylem planını onayladığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılına kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedeflediklerini bildirmişti.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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