Son dakika haberi | Kazakistan'da hava kirliliği ile ilişkili hastalıklardan yılda 16 bin ölüm kaydediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kazakistan'da hava kirliliği ile ilişkili hastalıklardan yılda 16 bin ölüm kaydediliyor

Son dakika haberi | Kazakistan'da hava kirliliği ile ilişkili hastalıklardan yılda 16 bin ölüm kaydediliyor
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kazakistan'da hava kirliliği ile ilişkili hastalıklardan her yıl yaklaşık 16 bin ölüm gerçekleştiği bildirildi.

Kazakistan'da hava kirliliği ile ilişkili hastalıklardan her yıl yaklaşık 16 bin ölüm gerçekleştiği bildirildi.

???????Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Kazakistan Daimi Temsilcisi Yakup Beriş, düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan'ın Avrupa ve diğer Orta Asya ülkeleri gibi hava kalitesi nedeniyle beşeri sermayesini kaybettiğine dikkati çekti.

Beriş, "Araştırmalara göre, Kazakistan'da yılda yaklaşık 16 bin ölümün hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklarla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Bunun için, hava kirliliğiyle mücadelede doğru çözümler aranması zorunlu." dedi.

Kazakistan Çevre, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmetjan Primkulov da 2060 yılına kadar ülkesinin kömür kullanımından tamamen vazgeçeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Münir Özkul Acun Ilıcalı Yeşim Salkım
Spor Cristiano Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Kazakistan'da hava kirliliği ile ilişkili hastalıklardan yılda 16 bin ölüm kaydediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:46:50. #1.15#

title