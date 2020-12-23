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Son dakika haberi | Kazakistan'da geleneksel halk müziğinin genç temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:43
Son dakika haberi | Kazakistan'da geleneksel halk müziğinin genç temsilcileri AA'nın

Son dakika haberler... NUR Kazakistanlı "Korkıt" Geleneksel Halk Müziği Topluluğunun genç üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NUR Kazakistanlı "Korkıt" Geleneksel Halk Müziği Topluluğunun genç üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen genç sanatçılar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namaz kılınmaya başlandığı anı gösteren Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafına oy veren genç sanatçılar, söz konusu tarihi olayı tüm İslam alemi için önemli adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

"Yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafını tercih eden genç sanatçılar, "spor" kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğrafını seçti.

Genç sanatçılar, her fotoğrafın o anın enerjisini yansıttığını belirterek oylamaya katılmaktan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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