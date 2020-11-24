Son dakika haberi... Kazakistan'da 2025 yılına kadar 2 milyardan fazla ağaç dikilecek
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Son dakika haberi... Kazakistan'da 2025 yılına kadar 2 milyardan fazla ağaç dikilecek

24.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:36
Son dakika haberi... Kazakistan'da 2025 yılına kadar 2 milyardan fazla ağaç dikilecek

Son dakika haberler: NUR Kazakistan'da 2025 yılına kadar 2 milyardan fazla ağaç dikilmesi ve ülkedeki ormanlık alanın 500 bin hektara çıkarılması hedefleniyor.

NUR Kazakistan'da 2025 yılına kadar 2 milyardan fazla ağaç dikilmesi ve ülkedeki ormanlık alanın 500 bin hektara çıkarılması hedefleniyor.

Kazakistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Magzum Mirzagaliyev, haftalık bakanlar kurulu toplantısında, ülkenin çevre sorunları ve bu alanda ele alınacak yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Mirzagaliyev, yaptığı konuşmada, bakanlık tarafından yaklaşık 25 bin vatandaşın katıldığı çevre anketi yapıldığını ve elde edilen sonuçlara göre 17 yol haritası geliştirildiğini söyledi.

Geçen yıl ülkedeki 10 şehirde yüksek düzeyde atmosferik hava kirliliği tespit edildiğini aktaran Mirzagaliyev, söz konusu kentlerde çevre kirliliğini en aza indirmek için her birine özel hazırlanan program kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Mirzagaliyev, gelecek yıl yürürlüğe girecek çevre kanununun önemine işaret ederek, "Yeni kanun gereği yapılacak faaliyetler doğrultusunda 2024'e kadar ülkedeki hava kirliliği oranı azalacak ve çevresel durum iyileşecek." dedi.

2025 yılına kadar ülke genelinde 2 milyardan fazla ağaç dikilmesi planlandığına dikkati çeken Mirzagaliyev, böylece ormanlık alanı 500 bin hektara genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öte yandan, Mirzagaliyev, başkent Nur Sultan başta olmak üzere Almatı, Çimkent, Atırau, Aktöbe ve Taraz kentlerinde katı atık işleme tesisi alanında 6 pilot proje başlatacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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