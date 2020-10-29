Son dakika haberi... Kazakistan'da 10 bin 434 ton uranyum üretildi
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Son dakika haberi... Kazakistan'da 10 bin 434 ton uranyum üretildi

29.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:54
Son dakika haberi... Kazakistan'da 10 bin 434 ton uranyum üretildi

Son dakika habere göre Kazakistan'da bu yılın ocak-haziran döneminde 10 bin 434 ton uranyum üretildi.

Kazakistan'da bu yılın ocak-haziran döneminde 10 bin 434 ton uranyum üretildi.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nurlan Nogayev'in Türkistan eyaleti Sozak kentinde yer alan uranyum sahalarından birinde incelemede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2020 yılın ilk 6 ayında 10 bin 434 ton uranyum üretildiği, bunun bin 554 tonunun Sozak uranyum sahasından elde edildiği aktarıldı.

Ülkede uranyumun yer altı sızdırma yöntemiyle üretildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu yöntem geleneksel yöntemlerle göre daha düşük üretim maliyetine sahip, çevreye daha az zarar veriyor ve üretim güvenliği ve işgücü koruma alanında yüksek göstergeleri sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 20'den fazla uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumunda bulunuyor.

Kazakistan'dan Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerine uranyum ihraç ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aliia Raimbekova

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