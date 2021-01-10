Son dakika haberi! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Bu seçim, ülkede demokrasinin gelişmesindeki temel adımlardan biri olacak"

Son dakika habere göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki parlamento seçimlerine ilişkin "Bu seçim, ülkede demokrasinin gelişmesindeki temel adımlardan biri olacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki parlamento seçimlerine ilişkin "Bu seçim, ülkede demokrasinin gelişmesindeki temel adımlardan biri olacak." dedi.

Başkent Nur Sultan'daki Öğrenciler Sarayında kurulan 58 numaralı sandıkta oyunu kullanan Tokayev, yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tokayev, söz konusu seçimin ülkenin toplumsal kalkınması açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Parlamentoya ne kadar çok parti giriş hakkı kazanırsa ülkemizin geleceği için o kadar iyi olacak. Bu nedenle seçimin iyi ve adil olacağını düşünüyorum." dedi.

Her seçimin önemli bir sivil oluşum sınavı olduğuna dikkati çeken Tokayev, "Bu seçim, ülkede demokrasinin gelişmesindeki temel adımlardan biri olacak. Umarım parlamentomuzda farklı görüşlere sahip partiler temsil edilecek. Çünkü ülkenin kalkınması için parlamentoda açık bir tartışma alanı oluşturulması gerekli." ifadelerini kullandı.

Tokayev, yetkililerce adaylar için eşit koşulların sağlandığını ve seçime katılımın yüksek olduğunu söyleyerek, ülkede siyasi reformlara devam edileceğinin altını çizdi.

Kazakistan'da halk, gelecek 5 yıl görev yapacak parlamento milletvekillerini seçmek için oy kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova