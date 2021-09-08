Son dakika haberi | Kazakistan, Afganistanlı Kazakları ülkeye getirmek için çalışmalar yürütüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Afganistan'daki Kazak diasporasını ülkeye getirme imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Afganistan'daki Kazak diasporasını ülkeye getirme imkanlarını görüştüklerini bildirdi.

Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da Avrupa Birliği Temsilciliği, Azerbaycan, Kırgızistan, İngiltere, İspanya, Belçika, Estonya, Romanya, İtalya gibi ülkelerin yeni atanan büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin Afganistan ile ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Afganistan konusunda yabancı ortaklarla yakın iş birliği içinde olduklarını kaydeden Tokayev, "İlk önce vatandaşlarımızı tahliye ettik. Şimdi ise Afganistan'daki Kazak diasporası temsilcilerini ülkeye getirmek için imkanları görüşüyoruz." dedi.

Tokayev, Kazakistan'da eğitim gören 57 Afgan öğrencinin vizelerini uzatma kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, daha önce yaptığı açıklamada, Afganistan'daki iç kriz nedeniyle çok sayıda Kazak diasporası temsilcisinin tarihi vatanlarına dönmek için yardım talebinde bulunduğunu ve şu anda yaklaşık 200 Afganistanlı Kazak'ın tarihi vatanlarına dönüşü için çalışmalar yürüttüklerini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova