Son dakika haberi | KAZADA YARALANAN YAVRU KÖPEĞE KALP MASAJI

Son dakika gündem haberi... EDİRNE'de refüje çarparak yan yatan ticari araçta sürücü Ufuk Karnabat ile birlikte yaralanan yavru köpeği için vatandaşlar seferber oldu.

EDİRNE'de refüje çarparak yan yatan ticari araçta sürücü Ufuk Karnabat ile birlikte yaralanan yavru köpeği için vatandaşlar seferber oldu. Kaza yerinde sürücü Karnabat'a 112 ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar ise yavru köpeği hayata döndürmek için dakikalarla yarışıp, kalp masajı yaptı. Yavru köpek, tedavisi için kaldırıldığı Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edirne'de Ufuk Karnabat, kullandığı 22 AU 367 plakalı panelvan tipi ticari araç ile seyir halindeyken, direksiyon hakimetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı. Kent girişindeki otogar yol ayrımında meydana gelen kazada, yaralanan sürücü Ufuk Karnabat,

bölgeden geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Karnabat'ın kaza esnasında araçta yanında bulunan yavru köpek de yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karnabat'a müdahale ederken, yaralanan yavru köpeğin yardımına ise olay yerinde duran vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, yaralı yavrunun hayata dönmesi için su verip gölgeye aldı. Yavruya olay yerinde kalp masajı yapan vatandaşlar, daha sonra Edirne Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. Yaralı köpek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'TÜM MÜDAHALELERİ UYGULADIK'

Köpeğe barınakta tedavi uygulayan Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sorumlu veteriner hekimi İsmail Tatlıgil, gerekli tüm müdahaleleri yapmalarına rağmen yavruyu kaybettiklerini dile getirdi. Tatlıgil, "Kazalı bir yavru köpek geldi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı maalesef. Kendinde değildi zaten. Gerekli olan bütün müdahaleler yapıldı. İç kanama şüphesiyle kanamayı durduracak enjeksiyonlar yapıldı. Ancak maalesef daha müdahalelere yanıt verecek zaman bulamadan yavruyu kaybettik. Muhtemelen iç organları hasar görmüş. Öyle bir durumda aslında zamana ihtiyacımız vardı ancak o zamanı bulamadık ve kaybettik" diye konuştu.

'ARAÇLARDA ÖZEL KUTULAR İÇERİSİNE KONULMALILAR'

Evcil hayvanların arabayla taşınması sırasında mutlaka özel kutulara konulması gerektiğini de kaydeden Tatlıgil, "Bireysel olarak hayvanların taşınması esnasında nasıl çocuklarımızın özel koltukları varsa, aslında hayvanların da uygun şekilde kutu içerisinde taşınması daha uygun olabilir ama çoğumuz bunu düşünemiyoruz maalesef ve böyle kazalarda hayatını kaybediyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı