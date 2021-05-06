Son dakika haberi | Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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Son dakika haberi | Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi Samsun'da eşi ve 2 çocuğu ile birlikte kazada yaralanan 112 Ambulans Servisi çalışanı sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

SAMSUN - Samsun'da eşi ve 2 çocuğu ile birlikte kazada yaralanan 112 Ambulans Servisi çalışanı sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Havza- Vezirköprü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinde 112 Ambulans Servisinde görev yapan Paramedik Adem Samur idaresindeki aracıyla kaza yaptı. Kazada, Adem Samur ile kendisi gibi 112 Acil Ambulans Servisinde görev yapan eşi Paramedik Şule Samur ile çocukları Zeynep ve Mira Samur yaralandılar. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan Samur ailesinin Samsun'daki hastanelere sevk edilmesine karar verildi. Samsun'dan havalanan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Vezirköprü İlçesine giderek Adem Samur'u alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Şule ile çocukları Zeynep ve Mira Samur ise kara ambulansıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi | Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi | Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi | Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi | Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi | Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika haberi | Kazada yaralanan sağlıkçı, ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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