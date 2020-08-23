Son dakika haberi: Kazada yaralanan arkadaşının motosikletini eve götürmeye çalıştı, trafik polisini peşine taktı
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Son dakika haberi: Kazada yaralanan arkadaşının motosikletini eve götürmeye çalıştı, trafik polisini peşine taktı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kazada yaralanan arkadaşının motosikletini eve götürmeye çalıştı, trafik polisini peşine taktı Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün arkadaşı, kask takarak bindiği motosikleti arkadaşının evine götürmeye çalıştı.

23.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:58

Kazada yaralanan arkadaşının motosikletini eve götürmeye çalıştı, trafik polisini peşine taktı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün arkadaşı, kask takarak bindiği motosikleti arkadaşının evine götürmeye çalıştı. Peşine takılan trafik polisi tarafından kırmızı ışıkta yakalanan kişi, motosikleti kaza yerine getirmek zorunda kaldı. Sürücü bu sırada kendisini çeken gazetecilere, motosikletini sürerken kaskını çıkarttı, 'böyle çek' diyerek poz verdi.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda meydana geldi. Çalıştığı işyerinden evine gitmekte olan Melik Azan'ın kullandığı motosiklete bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve Azan ayrı yerlere doğru savruldu. İddiaya göre ise vuran otomobil kaçtı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde olan kazada o bölgede bulunan polisler, yaralının yardımına koştu. Bir sivil polis ekibi ise, Azan'ın kendisine çarpan otomobili tarif etmesi üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 10 dakika sonra sivil polis ekipleriyle birlikte Azan'a çarptığı iddia edilen sürücü, otomobil ile birlikte olay yerine getirildi. Ancak otomobil sürücüsü çarpanın kendi olmadığını, aracında herhangi bir çizik dahi olmadığını savundu.

Yaralı Melik Azan, "İşten çıkmıştım, yolda giderken beyaz bir araç yan tarafta vurdu. Motor altımda savruldu, gitti. Vuran kaçtı, durmadı. O sıra sivil polis vardı, peşine düştü." derken, Azan'ın kendisine vurduğunu iddia ettiği otomobil sürücüsü Şeref E., "Motosiklet sürücüsü benim çarptığımı söyleyerek plakamı vermiş. Polisler de ışıklarda önüme geçti. Ben de olay yerine geldim. Araba baktılar. Arabamda herhangi bir çizik yok." diyerek, kazayla bir ilişkisi olmadığını savundu.

Polis araç üzerinde incele yaparken, otomobil sürücüsü Şeref E.'in ifadesine başvurdu.

Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, ise ilk müdahalede bulundukları yaralı Azan'ı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

"Böyle çek"

Trafik polisleri, kazaya karışan motosikleti yol kenarına alarak trafiğin akışını sağladı. Trafik polisleri ekip otosunda kazayla ilgili tutanak hazırlarken yaralının arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi kaza yerine geldi. Şahıs kaskı takarak Azan'a ait motosiklete bindi, ardından olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden trafik polisleri şahsın peşine düştü. Kırmızı ışıklarda sürücüyü yakalayan polisler, motosikleti geri götürmesini söyledi. Motosikleti sürerek geri getiren şahıs, kendisini gazetecilerin görüntülediğini görünce, kaskını çıkarıp 'böyle çek' dedi. Gazetecilerin neden geri geldiniz sorusuna da,"Kazaya karışmış ya, onun için getirdim" diye cevap verdi.

Şahıs motosikleti bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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Son dakika haberi: Kazada yaralanan arkadaşının motosikletini eve götürmeye çalıştı, trafik polisini peşine taktı

Kaynak: İHA

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