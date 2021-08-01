Kazada sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
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Kazada sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazada sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonunda sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken öndeki tıra çarpan tır sürücüsü kabin kısmında sıkıştı.

Kazada sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonunda sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken öndeki tıra çarpan tır sürücüsü kabin kısmında sıkıştı. Feci kazada yaralı sürücüyü kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Bahçe ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Ayran Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 73 AAG 472 plakalı tır seyir halindeyken, aynı yönde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 73 DY 665 tıra tünel içerisinde çarptı. Meydana gelen feci kazada S.Ö. tırın kabin kısmında sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sek edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri kabin içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için canla başla mücadele etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaraları sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sedyeye alınan S.Ö. olay yerinde hazır bulunan ambulansa Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise, kurtarma çalışmaları bitene kadar trafiğin kontrollü bir şekilde ilerlemesini sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
Kazada sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
Kazada sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı
Kazada sıkışan tır sürücüsünü itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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