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Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Son dakika haberi... ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Şeyma Can (39) hayatını kaybetti, yanındaki 6 yaşındaki kızı ve annesi yaralandı.

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Şeyma Can (39) hayatını kaybetti, yanındaki 6 yaşındaki kızı ve annesi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Pınarlar Mahallesi Kantar mevkiinde meydana geldi. Şeyma Can idaresindeki 01 AFJ 470 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil, araziye savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontolde araçta sıkışan sürücü Şeyma Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeyma Can'ın kızı Esila Esvet Can'ın kolunda kırıklar olduğu, annesi Nermin Güngör'ün (51) ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Şeyma Can ise Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Son dakika! KAZADA ŞEYMA HAYATINI KAYBETTİ, KIZI VE ANNESİ YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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