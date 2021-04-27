Son dakika haberi... Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü.

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında kent merkezi Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. R.A. idaresindeki 58 FS 467 plakalı Tofaş marka otomobil, M.H.B. idaresindeki 34 BDM 521 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BDM 521 plakalı otomobil 50 metre sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada, iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine İtfaiye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Koçyiğit - Demet Karakuş/İHA)

Son dakika haberi... Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Son dakika haberi... Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Son dakika haberi... Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Son dakika haberi... Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Son dakika haberi... Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
KOCAELİ KONSOLOSLUĞA AİT OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPTI: 3 ÖLÜ
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 3 ölü
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 3 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mete Kalkavan Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kazada şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:10:14. #1.14#

title