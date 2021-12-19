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Son dakika haberi... Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, karşıdan gelen başka bir araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Mescioğlu, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, karşıdan gelen başka bir araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Mescioğlu, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkbükü'nden Bodrum yönüne seyir halindeki Aydın Mescioğlu'nun kullandığı 59 AAL 857 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 CPK 595 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aydın Mescioğlu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mescioğlu, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.Çekici ile iki otomobil yoldan kaldırılırken kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik de 1 saat sonra normal akışına döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


Son dakika haberi... Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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