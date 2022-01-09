Son dakika haberi: Kazada ölenin ailesi şikayetten vazgeçti, Kuveytli sürücü tahliye edildi

Uludağ yolunda ağustos ayında meydana gelen trafik kazasında, Kuveyt'te bakanlıkta görev yapan Ahmed El Redişi'nin kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüs, kontrolünden çıkıp, özel bir otoparka daldı. Kazada minibüsün önüne çıkarak durması için işaret yapan otopark görevlisi İdris Emir hayatını kaybetti. Zayide Kuyuldar, Mücahit Ekici, Arda Talha Yiğit, Ebru Dümen Ekici, Bekir Ekici ve Saliha Korkamazcan ise yaralandı. Kaza sonrası polise teslim olan Ahmet El Redişi tutuklanarak cezaevine kondu.

Mahkeme, son şikayetçi İdris Emir'in yakınlarının da davadan çekilmesi ile sanığın adli kontrol koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Redişi, haftanın bir günü polis merkezine giderek imza verecek.