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Son dakika haberi... Kazada ölen baba oğul, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Kazada ölen baba oğul, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi

Son dakika gelişmesine göre Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verilmek üzere memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gönderildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verilmek üzere memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gönderildi.

Kaza, dün gece Eflani- Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Raşit Koçoğlu (65) idaresindeki 37 JA 207 plakalı Wolksvagen marka kamyonet Pınarbaşı istikametine seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada karşı istikametten gelen Yaşar Sancaktar(65) idaresindeki 37 ABL 556 plakalı Dacia marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobil sürücüsü Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan ve ağır yaralı olan oğlu Yusuf Sancaktar ise kaldırıldığı Eflani Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada, yine otomobilde bulunan Emre Sancaktar (16) ile kamyonette bulunan Raşit Koçoğlu (65), Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem Güngör (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve oğulun cenazeleri Eflani Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gönderildi. - KARABÜK

Son dakika haberi... Kazada ölen baba oğul, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi

Son dakika haberi... Kazada ölen baba oğul, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi

Son dakika haberi... Kazada ölen baba oğul, toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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