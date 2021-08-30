Son dakika haberi... Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı
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Son dakika haberi... Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Yerel

Son dakika haber... Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Sivas-Ankara Karayolu Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada, Ankara'dan Sivas istikametine gitmekte olan S.Y. yönetimindeki DY 382 NJ plakalı BMW marka otomobil ile Bedirli istikametinden gelip kavşağa girmekte olan M.T yönetimindeki 58 BL 817 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada BMW marka otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücüler, kamyonette bulunan B.A. ve otomobilde bulunan E.Y.ve H.Y yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı
Son dakika haberi... Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı
Son dakika haberi... Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı
Son dakika haberi... Kazada lüks araç hurdaya döndü: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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