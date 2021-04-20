KAZADA KALBİ DURAN KADINI SAĞLIKÇILAR HAYATA DÖNDÜRDÜ

EDİRNE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysun K., motosikletin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

EDİRNE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysun K., motosikletin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Olay yerinde kalbi duran ve sağlık ekibinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürülen Aysun K., hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı. Kaza, Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan E.'nin kullandığı plakasız motosiklet cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan Aysun K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hasan E. ve motosiklette bulunan kişi yola savrulurken, yaya Aysun K. ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde kalbi durduğu tespit edilen Aysun K., kısa sürede bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından kalp masajıyla müdahale edilerek yeniden hayata döndürülüp, hemen hastaneye götürüldü.

Kazada motosikletteki sürücü ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi de hafif yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı