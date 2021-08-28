Son dakika haberi... Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er Karaman'da toprağa verildi

Son dakika haberi: Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Talha Andaç (24) memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sözleşmeli er Talha Andaç (24) memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah İ. yönetimindeki 42 AAU 056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında sözleşmeli er olan sürücü Abdullah İ. ve meslektaşları Mehmet Ö. ile Talha Andaç yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yaralılardan Talha Andaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Talha Andaç'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Talha Andaç'ın cenazesi daha sonra yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Çoğlu köyüne götürüldü. Andaç için Çoğlu Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Andaç'ın ailesi, yakınları ile AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Andaç'ın cenazesi dualarla köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı