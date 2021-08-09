EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
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EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de otobüs kazasında yaşamını yitiren Şennur Tokur (49), Adapazarı'nda toprağa verildi.

BALIKESİR'de otobüs kazasında yaşamını yitiren Şennur Tokur (49), Adapazarı'nda toprağa verildi. Kazayı, taktığı emniyet kemeri sayesinde hafif yaralanarak atlatan Sudenur Sarıca, annesi Şennur Tokur'u son yolculuğuna uğurladı.

Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında Şennur Tokur yaşamını yitirirken, yanındaki koltukta oturan ve emniyet kemerini takan kızı Sudenur Sarıca ise hafif yaralandı. Şennur Tokur'un cenazesi Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Süleymanbey Mahallesi'ne getirildi. Sudenur Sarıca ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Bugün, Süleymanbey Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılınırken, Sudenur Sarıca ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şennur Tokur'un cenazesi Adapazarı Süleymanbey Köyiçi Mezarlığında toprağa verildi. Kazada hafif yaralanan Sudenur Sarıca yakınlarının sayesinde ayakta güçlükle durabildi.

EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU, ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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