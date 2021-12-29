Son dakika haberi | Kazada ağır yaralanan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kazada ağır yaralanan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti

Son dakika haberi | Kazada ağır yaralanan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Yomra ilçesinin Liman kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu (26), Y.Y. (71) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin altında kalan ve sürüklenen genç kızın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşirken, kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsü Y.Y. polis ekiplerine teslim oldu. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen sürücü ev hapsi ile adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Son dakika haberi | Kazada ağır yaralanan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti

Son dakika haberi | Kazada ağır yaralanan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

 Okul servisinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Okul servisinin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

 Antalya'dan kahreden haber! Okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'dan kahreden haber! Okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title