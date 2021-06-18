Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı

Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü yaşadığı şokla aracının yanına yığılıp kaldı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü yaşadığı şokla aracının yanına yığılıp kaldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler istikametine seyir eden Selime T. yönetimindeki 11 AAU 282 plakalı otomobil, kent merkezine seyir halindeki Erol U. idaresindeki 11 DA 166 plakalı hafifi ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar kavşaktaki peyzaj alanına çıkarak durabildi. Kazada araç sürüleri yaralanırken, Erol U. olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu hafif olan ve elinden yaralanan Selime T. ise uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Aracının başına çökerek uzun süre yerde kalan Selime T. de daha sonra aynı hastaneye götürüldü. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - BİLECİK

Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı
Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı
Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı
Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı
Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı
Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Kaza yaptığı aracın başında yığılıp kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 16:21:36. #1.13#

title