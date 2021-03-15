Son dakika haberi | Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti
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Son dakika haberi | Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti

15.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:55
Son dakika haberi | Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde 1 kişi patpat isimli araç kazası sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde 1 kişi patpat isimli araç kazası sonucu yaralandı.

Kaza, saat 12: 00 sularında Ormanlı Beldesi Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halk arasında pat pat olarak bilinen tarım aracı ile seyir halinde olan Recep Ç. patpatın kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yaralı Recep Ç. kazanın ardından kendi imkanlarıyla Aile Sağlığı Merkezine gitti. İlk müdahalesi burada yapılan Recep Ç., pansuman işleminin ardından, ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Recep Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti
Son dakika haberi | Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti
Son dakika haberi | Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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