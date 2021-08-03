Son dakika haberi... Kaza yapan uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi

Son dakika haber: Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde trafik kazasına karışan uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi.

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde trafik kazasına karışan uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi.

Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletiyle M.S. (23) ve B.O. (16) isimli şahıslar kazaya karıştı. Jandarma ekiplerinin titiz inceleme sonrasında iki şahısın üzerlerinde bin 530 gram toz esrar ele geçirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından M.S. ve B.O. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı