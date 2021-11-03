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Son dakika haberi: Kaza yapan traktör ikiye bölündü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Kaza yapan traktör ikiye bölündü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tırla çarpışan traktör ikiye bölündü.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tırla çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Niğde karayolu Yeşilhisar ilçesi yakınlarında 51 AAH 524 plakalı tır ile traktör çarpıştı. Kaza yapan traktör ikiye bölünürken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Kaza yapan traktör ikiye bölündü

Son dakika haberi: Kaza yapan traktör ikiye bölündü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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