Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap
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Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

28.10.2020 18:12 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:17

Son dakika 3. sayfa haberi: Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap Gaziantep'te park yapma hazırlığındaki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsüne çarptığı aracın sahibi "kaç kilo metre hızla geliyordun" diye sorunca "500 kilo metre hızla geliyordum' dedi.

Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

GAZİANTEP - Gaziantep'te park yapma hazırlığındaki araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsüne çarptığı aracın sahibi "kaç kilo metre hızla geliyordun" diye sorunca "500 kilo metre hızla geliyordum' dedi. Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde oldu. O.G idaresindeki 27 ARZ 941 plakalı Ford marka otomobil park yapma hazırlığı yapan Renault marka 35 KB 1015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada park hazırlığındaki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrasında O.G., Renault marka otomobilin isimi öğrenilemeyen sahibinin sorduğu "Kaç kilometre hızla geliyordun" sorusuna "500 kilometre hızla hızla geliyordum" cevabını verdi. Gerilen araç sahibi ile O.G. arasında sözlü tartışma yaşandı.

Araya giren polisin ikazları üzerine ortalık yatıştırıldı.

Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap
Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap
Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap
Son dakika haberi... Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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