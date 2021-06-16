Son dakika haberi | Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
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Son dakika haberi | Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Son dakika haberi | Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü civarı D-817 karayolu üzerinde meydana geldi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı öğrenilen polis memuru Suat Tohumoğlu (51) yanında yolcu olarak bulunan eşi ile birlikte kullandığı 33 KET 33 plakalı otomobil ile giderken kontrolden çıkarak önce refüje ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Kazada polis memurunun hayatını kaybettiği belirlenirken otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen eşi ise yaralı olarak kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Son dakika haberi | Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Son dakika haberi | Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Son dakika haberi | Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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