Son dakika haberi! Kaza yapan motosikletlinin yardımına esnaf ve sürücüler koştu
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Son dakika haberi! Kaza yapan motosikletlinin yardımına esnaf ve sürücüler koştu

Bir son dakika haberine göre Sultanbeyli'de kasalı bir motosiklet, bir araç çarpması sonucu devrildi.

Son dakika haberi! Kaza yapan motosikletlinin yardımına esnaf ve sürücüler koştu
12.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:16

Sultanbeyli'de kasalı bir motosiklet, bir araç çarpması sonucu devrildi. Sürücü motosikletin altında kalırken, yardımına esnaf ve sürücüler koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Bosna Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yol çıkmaya çalışan kasalı motosiklete bir araç çarparak kaçtı. Motosiklet devrilirken, sürücüsü altında kaldı. Çevredeki esnaflar ve her iki şeritte duran araçların sürücüleri motosikletliye yardıma koştu. Sürücü ve motosiklet kısa sürede yerden kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı bildirildi.

Esnafların müşterilerini bırakarak, sürücülerin de araçlarını durdurarak kaza yapan motosikletliye yardıma koşması büyük takdir topladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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