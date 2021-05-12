Son dakika haberi... Kaza yapan motosiklet sürücüsünün telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Şişli'de kaza yapan motosiklet sürücüsünün cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şişli'de kaza yapan motosiklet sürücüsünün cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, C.E isimli motosiklet sürücüsü, 23 Nisan'da trafikte seyir halindeyken geçirdiği kaza sonrası yaralandığını belirterek bu sırada cep telefonunun çalındığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şikayet üzerine başlattığı çalışma ve güvenlik kamerası incelemesi sonucu olayın şüpheli A.G tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Çağlayan tünel bölgesinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı