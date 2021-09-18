KAZA YAPAN İKİ KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI - Haberler
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KAZA YAPAN İKİ KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da, park halinde kapısı açılan kamyonete çarpan motosikletteki iki kardeş yola savruldu.

KONYA'da, park halinde kapısı açılan kamyonete çarpan motosikletteki iki kardeş yola savruldu. Motosiklet sürücüsü Ali El Asaf kazadan yara almadan kurtulurken, kardeşi Muhammed El Asaf (16) ise aynı yönde seyreden kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazaya karışıp kaçan kamyonetin sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu iki kardeşin bulunduğu motosiklet, market önünde park halinde bulunan bir kamyonetin açılan kapısına çarptı. Kontorlden çıkan motosiklet üzerinde bulunan iki kardeş ile birlikte devrildi. Motosikleti kullandığı iddia edilen Ali El Asaf'ın hafif sıyrıklarla atlattığı kazada arka koltukta oturan kardeşi Muhammed El Asaf ise yola savruldu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir kamyonet yola savrulan gencin üzerinden geçti.

Kazada Muhammed El Asaf olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri yola savrulan gencin üzerinden geçtikten sonra olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA YAPAN İKİ KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI

KAZA YAPAN İKİ KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI

KAZA YAPAN İKİ KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI

KAZA YAPAN İKİ KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAZA YAPAN İKİ KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI - Haberler
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